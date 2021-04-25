   Moharem Fouad - يا وحشني رد عليا  

مسالك التوزيع أصل داء جنون الأسعار

Publié le Dimanche 25 Avril 2021 - 11:47 قراءة: 0 د, 54 ث
مرتجى محجوب


كم من مرة تحدث فيها الخبراء و المختصين عن فوضى مسالك توزيع المنتجات و الخدمات في تونس و التي تشكل السبب الرئيسي في ما نشهده من تضخم رهيب و ارتفاع مرعب للأسعار لم تجدي معه وسائل السياسة النقدية المشطة بدورها و الكابحة للاستثمار .


أن أكبر المتضررين من فوضى مسالك التوزيع هما المنتج و المستهلك على حد السواء في مقابل تمعش فئة وسيطة متطفلة لم تجد من يردعها و يوقفها عند حدها .

معضلة ارتفاع الأسعار الجنوني في تونس اليوم يمكن أن تحل في 48 ساعة بشرط توفر الإرادة السياسية للضرب بكل قسوة و بلا شفقة و لا رحمة على أيدي المحتكرين و الوسطاء العشوائيين و كل المساهمين في إرهاب التونسيات و التونسيين في قوتهم و معيشتهم بصفة عامة .

نعم ، في 48 ساعة تعطى الأوامر للتطهير الجذري و من الجذور لكل الإرهابيين مهما علا شأنهم و مهما كانت مكانتهم أو صفتهم أو من يقف خلفهم .

48ساعة ، ستشهد فيها الأسعار انخفاضا ملحوظا يستبشر به عموم الشعب المقهور ، فقط لو يضرب الحاكم بأيدي من حديد .


حذاري فالأيادي المرتعشة لا تصنع ربيع الشعوب و للصبر حدود ...

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