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إيران تعلن إنتاج لقاح محلي مضاد لكورونا

Photo Fatemeh Bahrami/AA
Publié le Dimanche 25 Avril 2021 - 11:38 قراءة: 0 د, 57 ث
الأناضول - طهران/محمد قورشون - أعلنت إيران، الأحد، بدء إنتاج لقاح "كوفيران بركات" محلي الصنع المضاد لفيروس كورونا وإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على البشر.

جاء ذلك في تصريح لمحمد مخبر مسؤول اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في إيران، خلال برنامج في العاصمة طهران لاختبار المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.


وأوضح مخبر أنهم بدؤوا في الإنتاج المتسلسل للقاح "كوفيران بركات"، مؤكدا أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة لن تبقى في البلاد مشكلة في تأمين اللقاح.

وأضاف أنه بحلول ماي المقبل سيتم إنتاج وتسليم مليون جرعة من اللقاح لوزارة الصحة الإيرانية.

وأشار أنه سيتم إنتاج 3.5 مليون جرعة في يونيو /حزيران المقبل و12 مليون جرعة في يوليو/ تموز، و15 مليون جرعة في أغسطس/ آب و30 مليون جرعة في سبتمبر/ أيلول المقبل

يشار أن إيران بدأت في اختبار المرحلة الأولى للقاح في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأعلنت أن النتائج كانت ناجحة، فيما تم إجراء تجارب المرحلة الأولى من اللقاح المحلي الثاني "رازي كوف بارس" في 28 فبراير/ شباط الماضي على 133 متطوعا.

وحتى ظهر الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في إيران، مليونين و377 ألفا و39، منها 69 ألفا و120 وفاة، ومليون و863 ألفا و405 حالة تعاف، حسب موقع "وورلدوميتر" المعني برصد تطورات الجائحة.‎

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