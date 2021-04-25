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عياض بن عاشور: هكذا تتعارض "نظرية الجماعة" في الإسلام مع الديمقراطية

Video Grab/France24
Publié le Dimanche 25 Avril 2021 - 10:33 قراءة: 0 د, 24 ث
فرانس 24 - يستضيف وسيم الأحمر في حلقة "محاور" أستاذ القانون عياض بن عاشور الذي يعرض أبرز خلاصات كتابه "الإسلام والديمقراطية"، ويشدد بن عاشور على "كونية الناموس الديمقراطي"، معتبراً أن "المعايير الديمقراطية ليست شرقية ولا غربية"، موضحاً أن "نظرية الجماعة أو الأمة" التي أرستها "الارثوذكسية السنية" تتعارض مع الناموس الديمقراطي كونها لا تسمح بالفصل بين الديني والدنيوي، ولا تعترف بحرية الضمير بالنسبة للمسلمين.

ويرى بن عاشور أن المبدأ الوحيد الذي يمكن أن يشكل أساساً للناموس الديمقراطي هو "مبدأ اللامعاناة".... فيديو





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 224752

Incuore  (Tunisia)  |Dimanche 25 Avril 2021 à 11h 47m |           
الكثير من السطحية في التناول مع غياب فكر نقدي و إنعدام معرفة بالسياسة. سطحية اعتبار المعتزلة و ابن رشد وفق ثنائية العقل و النقل .العقل ظهر في أكبر محاولة عند الغزالي الذي لم يردد ما قاله القدامى بل بحث عن تأسيس عقلي للدين .أما غياب الفكر النقدي فيتمثل في كونه يعتبر نفسه ممسكا بالإسلام الحقيقي في مقابل الإسلام التاريخي. أما الجهل بالسياسة فيتمثل في تحديده لها باعتبارها ما يجب أن يكون و ليس ما هو كائن

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 25 Avril 2021 à 11h 11m |           
أذا كان عياض بن عاشور يعتبر أساساً للناموس الديمقراطي "مبدأ اللامعاناة" فلماذا اذن الاقصاء والفصل بين الديني والدنيوي وما علاقة ذلك باللامعاناة
الدين الاسلامي يرفض المعانة ويقر مبدأ ان لا اكراه في الدين فلا تتخذوا الديمقراطية مطية لمحاربة الدين ووسيلة لنشر الفساد وترذيل الاخلاق
ثم متى كان اليساريون انصارا للدمقراطية التي غالبا ما اتخذوها وسيلة للاستلاء على الحكم وبناء الدكتاتوريات وتاريخ القرن العشرين شاهد على ذلك

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Dimanche 25 Avril 2021 à 10h 45m |           
الإسلام منهج حياة وضعه الخالق لخلقه والديمقراطية ابتدعها قوم يعبدون آلهة اخترعوها بأنفسهم فشتان بين الثرى والثريا



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