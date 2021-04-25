عياض بن عاشور: هكذا تتعارض "نظرية الجماعة" في الإسلام مع الديمقراطية

فرانس 24 -

يستضيف وسيم الأحمر في حلقة "محاور" أستاذ القانون عياض بن عاشور الذي يعرض أبرز خلاصات كتابه "الإسلام والديمقراطية"، ويشدد بن عاشور على "كونية الناموس الديمقراطي"، معتبراً أن "المعايير الديمقراطية ليست شرقية ولا غربية"، موضحاً أن "نظرية الجماعة أو الأمة" التي أرستها "الارثوذكسية السنية" تتعارض مع الناموس الديمقراطي كونها لا تسمح بالفصل بين الديني والدنيوي، ولا تعترف بحرية الضمير بالنسبة للمسلمين.ويرى بن عاشور أن المبدأ الوحيد الذي يمكن أن يشكل أساساً للناموس الديمقراطي هو "مبدأ اللامعاناة".... فيديو