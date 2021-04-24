   Malouf - موشّحات  

التاكسيات بقوارير الغاز

صورة توضيحية
Publié le Samedi 24 Avril 2021 - 17:37 قراءة: 0 د, 36 ث
مرتجى محجوب


هم يشكلون خطراً محدقا و تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين و المواطنات في عديد ولايات الجمهورية التي تسمح لسيارات الأجرة : "التاكسي" باستعمال قوارير الغاز عوض المواد البترولية المعتادة .


حجة هؤلاء "التاكسيستية" هي الضغط على التكلفة في ظل انخفاض المداخيل و الارتفاع المسجل في قطع الغيار و بقية متطلبات الحياة ،

نعم يمكن أن نتفهم أسباب اللجوء لاستعمال قوارير الغاز و لكن للأسف فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبيح مثل هاته الممارسات المهددة بجدية لأمن و سلامة المواطنين و المواطنات .

نداء اذا للسادة الولاة المعنيين بالأمر حتى يتخذوا الإجراءات اللازمة و المستعجلة ، خصوصا و أنه سبق و شهدنا عدة حوادث احتراق هذا النوع من " التاكسيات " و ما خلفته من مأسي و مخلفات .

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