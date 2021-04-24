التاكسيات بقوارير الغاز

هم يشكلون خطراً محدقا و تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين و المواطنات في عديد ولايات الجمهورية التي تسمح لسيارات الأجرة : "التاكسي" باستعمال قوارير الغاز عوض المواد البترولية المعتادة .حجة هؤلاء "التاكسيستية" هي الضغط على التكلفة في ظل انخفاض المداخيل و الارتفاع المسجل في قطع الغيار و بقية متطلبات الحياة ،نعم يمكن أن نتفهم أسباب اللجوء لاستعمال قوارير الغاز و لكن للأسف فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبيح مثل هاته الممارسات المهددة بجدية لأمن و سلامة المواطنين و المواطنات .نداء اذا للسادة الولاة المعنيين بالأمر حتى يتخذوا الإجراءات اللازمة و المستعجلة ، خصوصا و أنه سبق و شهدنا عدة حوادث احتراق هذا النوع من " التاكسيات " و ما خلفته من مأسي و مخلفات .