شعب نهار سردوك ... ودڨي يا مزّيكا !!

من المعروف بالتجربة ان المجتمع الذي يتفشى فيه غلاء المعيشة ويكثر فيه الفقر و الحرمان زائد ضغوطات الحياة انحراف السياسات تكثر عنده النكتة اللاذعة ويكثر عنده - التّريقة - على كل شيء في حياته - استجلابا - لضحكة بطعم المرارة ...نحن في هذا الوطن العزيز دخلنا هذه المرحلة ،،، اكثرنا ( بايعها بلفتة ) لم يعد ( يعدّل ) ولا يكترث و ( المعَدْ إذا فسِد زيده لصّ) و ( اصرف و اللي يقعد فيها يدّي الكراء ) وصارت عندنا كثيرا من القوالب و التعبيرات التي تصبُّ في نفس السياق ،،،شعب انهكته الحياة ،خانه السياسيون وافسد طبعه وتفكيره الاعلاميون وضاق أمامه المستقبل وانحرفت فيه كثير من القيم ،،، شعب أصبح يعيش ليومه و ( نهار سردوك ) و باقي الشهر دجاجة ، والدجاجة تستنّى في القمح اللي باش يجي من باجة ...ودڨي يا مزّيكا ...!