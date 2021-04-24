   Malouf - موشّحات  

شعب نهار سردوك ... ودڨي يا مزّيكا !!

Pixabay
Publié le Samedi 24 Avril 2021 - 17:33 قراءة: 0 د, 43 ث
بقلم / منجي باكير

من المعروف بالتجربة ان المجتمع الذي يتفشى فيه غلاء المعيشة ويكثر فيه الفقر و الحرمان زائد ضغوطات الحياة انحراف السياسات تكثر عنده النكتة اللاذعة ويكثر عنده - التّريقة - على كل شيء في حياته - استجلابا - لضحكة بطعم المرارة ...


نحن في هذا الوطن العزيز دخلنا هذه المرحلة ،،، اكثرنا ( بايعها بلفتة ) لم يعد ( يعدّل ) ولا يكترث و ( المعَدْ إذا فسِد زيده لصّ) و ( اصرف و اللي يقعد فيها يدّي الكراء ) وصارت عندنا كثيرا من القوالب و التعبيرات التي تصبُّ في نفس السياق ،،،

شعب انهكته الحياة ،خانه السياسيون وافسد طبعه وتفكيره الاعلاميون وضاق أمامه المستقبل وانحرفت فيه كثير من القيم ،،، شعب أصبح يعيش ليومه و ( نهار سردوك ) و باقي الشهر دجاجة ، والدجاجة تستنّى في القمح اللي باش يجي من باجة ...
ودڨي يا مزّيكا ...!


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