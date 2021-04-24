الهند.. انهيار جليدي في جبال همالايا يودي بحياة 8 أشخاص

الأناضول -

نيودلهي/ أحمد عادل - أعلن الجيش الهندي، السبت، مصرع ما لا يقل عن 8 أشخاص، وإنقاذ 384 آخرين، بعد انهيار جليدي وقع في ولاية أوتارانتشال شمالي البلاد، قرب الحدود مع الصين.وأفاد بيان للجيش أنه تم إنقاذ أفراد من منظمة الطرق الحدودية الهندية (BRO)، بعدما تعرض معسكر تابع للمنظمة لانهيار جليدي في منطقة سومنا في حي شامولي بولاية أوتارانتشال في جبال همالايا، الجمعة.وأوضح البيان أنه: "تم انتشال 8 جثث، وإنقاذ 384 شخصا ونقلهم إلى مكان آمن، من بينهم 6 مصابين في حالة حرجة".وأكد الجيش أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية، بعد أن توقفت بشكل مؤقت في الليل، بسبب الظروف الجوية.وفي وقت متأخر مساء الجمعة، أعلن تيرات سينغ، رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال، عن انهيار نهر جليدي بمنطقة سومنا، في وادي نيتي، شمالي الولاية.وفي فبراير/ شباط الماضي، لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، وفُقد ما لا يقل عن 200 شخص، بعد انهيار نهر جليدي في نفس المنطقة.وفي عام 2013، تسببت الفيضانات الهائلة في ولاية أوتارانتشال الناجمة عن أمطار غزيرة في أسوأ كارثة طبيعية في الهند منذ كارثة تسونامي 2004 التي أودت بحياة 5 آلاف و700 شخصا.