ليستر يزيد متاعب وست بروميتش ويهزمه بثلاثية

تغلب ليستر سيتي على ضيفه وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف نظيفة، الخميس، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل ليستر أول أهدافه في الدقيقة 23، إثر هجمة منظمة أنهاها تيموثي كاستانيي بتمريرة حاسمة وصلت الكرة من خلالها للمهاجم جيمي فاردي ليسددها بباطن قدمه داخل المرمى.ولم تمض سوى ثلاث دقائق فقط حتى تمكن المدافع جوني ايفانز من إضافة هدف ثان برأسية مميزة، قبل أن يُكمل النيجيري ثلاثية ليستر بهدف أحرزه مع حلول الدقيقة 36.ووصل ليستر سيتي بهذا الفوز إلى النقطة 59 معززا بذلك مركزه الثالث، فيما توقف رصيد وست بروميتش ألبيون عند 24 نقطة يحتل بها المركز التاسع عشر ما قبل الأخير. ​​​​​​​