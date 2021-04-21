المغرب ثالث الدول عربياً في تعزيز التحول الفعال بمجال الطاقة

الأناضول -

بعد قطر والسعودية وفي المرتبة 66 عالميا، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي

​​​​​​​قال المنتدى الاقتصادي العالمي، إنه رغم التراجع الطفيف في الأداء فقد تمكن المغرب من الحلول في المرتبة الثالثة عربيًا بعد قطر والإمارات بتعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة لعام 2021.وأوضح المنتدى في تقرير أصدره الأربعاء واطلعت عليه الأناضول، أن "13 دولة فقط من أصل 115 حققت تقدمات ثابتة ومستمرة في معدلاتها بمؤشر تحوّل الطاقة في العقد الماضي، الأمر الذي يدل على تفاوتات كبيرة في التقدم".وأضاف التقرير أن المغرب "جاء في المرتبة 66 عالميا"، مشيرا أن "التحدي الرئيس أمام تحول الطاقة في المغرب يتمثل في معالجة الطلب المتزايد على الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية".وتابع: "على الرغم من وضع المغرب لأهداف سياسية طموحة من شأنها تنمية قدرات الطاقة المتجددة، إلا أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل أكثر من 90 بالمئة من مزيج الطاقة، و80 بالمئة من مزيج الكهرباء".وبحسب معدي التقرير، فإنه "يستند إلى رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة 2021 (ETI)، الذي يقيس أداء 115 اقتصادًا فيما يخصّ أنظمة الطاقة الخاصة بهم عبر الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة، وهي التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول".وبحسب التقرير، حلت السويد في المركز الأول للعام الرابع على التوالي، متبوعةً بجارتيها النرويج في المركز الثاني، والدنمارك في الثالث.وعربيا حلت قطر في المركز الأول (53 عالمياً)، تبعتها الإمارات (64 عالمياً) ثم المغرب (66 عالمياً).والمنتدى الاقتصادي العالمي، منظمة دولية تأسست على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب عام 1971 في سويسرا، كما افتتحت عام 2006 مكاتب إقليمية في بكين ونيويورك في الولايات المتحدة.وبدأت المنظمة كتجمع لرجال الأعمال لكنها توسعت لتشمل قضايا إنسانية وسياسية واقتصادية.