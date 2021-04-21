لاعبو ليفربول يرفضون المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

أصدر لاعبو ليفربول بقيادة القائد جوردان هندرسون، بيانا رسميا، الثلاثاء، أعلنوا فيه رفضهم الجماعي لإقامة منافسات دوري السوبر الأوروبي أو مشاركة النادي فيها.وجاء في البيان: "نحن لا نحبها، ولا نفضلها، ولا نريدها أن تقام، لا نحب ما يحدث ولا نريد حدوثه وهذا موقفنا الجماعي، الانتماء إلى ليفربول غير مشروط، ولن نتركه يسير وحيدا أبدا".ورفض لاعبو "الريدز" لإطلاق دوري السوبر الأوروبي، جاء بعد ردود أفعال رافضة من قبل جماهير النادي للمسابقة المنفصلة عن مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وكان 12 ناديا من كبار أوروبا من بينهم ليفربول، قد أعلنوا إطلاق بطولة مستقلة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليغ"، الأمر الذي قوبل بالرفض سواء من الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، أو على مستوى الجماهير. ​​​​​​​