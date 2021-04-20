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ليبيا.. مجلس النواب ينتخب "الصديق الصور" نائبا عاما

Publié le Mardi 20 Avril 2021 - 17:25 قراءة: 0 د, 14 ث
الأناضول - طرابلس/ محمد ارتيمة - انتخب مجلس النواب (البرلمان) الليبي، الثلاثاء، بالإجماع، الصديق الصور لمنصب النائب العام في البلاد.

وقال البرلماني، سليمان الفقيه، لمراسل الأناضول، إن "مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار الصديق الصور نائبا عاما".


ويشغل "الصور" حاليا منصب رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام.

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