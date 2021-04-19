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نجاح أول تحليق تجريبي لمروحية على المريخ

Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 13:10 قراءة: 0 د, 45 ث
وكالات - قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إن المروحية "إنجنويتي" قامت بإقلاع وهبوط ناجح على كوكب المريخ، في حدث تاريخي، صباح الاثنين.

وبذلك تعد رحلة المروحية "إنجنويتي" التي يبلغ وزن المروحية نحو 1.8 كيلوغرام، الأولى من نوعها التي تدار من الأرض، وتحلق فوق سطح كوكب آخر.


وأكدت ناسا أن المروحية "آمنة وفي حالة جيدة" وأنها تمكنت من إرسال معلومات إلى الأرض.




وبينما وصفت ناسا عملية تحليق الهليكوبتر بأنها غير مسبوقة ومحفوفة بكثير من المخاطر، أكدت أنها قد تقود لجمع بيانات لا تقدر بثمن بشأن الظروف على المريخ.

وبذلك تسجل ناسا إتمام أول عملية طيران في الغلاف الجوي للمريخ بالتاريخ. ووفقا لناسا، فإن رحلة مروحيتها تمثل عرضا تقنيا لأول رحلة طيران تعمل بالطاقة على المريخ.

ووصلت المروحية إنجنويتي إلى المريخ، يوم 18 فبراير، برفقة المركبة "بيرسفيرنس"، حيث كانت مثبتة في بطنها.

وستكون مهمتها البحث عن علامات حياة سابقة على سطح المريخ، وستدرس مناخه، وستجمع عينات سيتم إرسالها إلى الأرض بحلول عام 2030.

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