"فايزر- بيونتيك" تزود الاتحاد الأوروبي بـ 100 مليون جرعة إضافية

الأناضول -

خلال 2021، إلى جانب 500 مليون جرعة المتفق عليها مسبقا بين الشركة والاتحاد

أعلنت شركة "فايزر- بيونتيك" الأمريكية الألمانية، الإثنين، أنها ستزود الاتحاد الأوروبي بـ 100 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا.وذكرت الشركة في بيان، أنه إلى جانب الـ 500 مليون جرعة المتفق عليها مسبقًا بين الشركة والاتحاد، سيتم توفير 100 مليون جرعة إضافية للاتحاد الأوروبي.وأوضح البيان أنه من المرتقب توزيع الـ 100 مليون جرعة الإضافية إلى الاتحاد خلال العام الجاري 2021.وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وكالة أنباء بلومبيرغ، أن الاتحاد حصل على 92.84 مليون جرعة لقاحات، توزعت بين 14.6 بالمئة من سكان التكتل حصلوا على الجرعة الأولى، و5.8 بالمئة من السكان حصلوا على الجرعتين.ووفق مسح أجرته الأناضول، فإن الدول الأربع الأولى (الولايات المتحدة، الصين، الهند، بريطانيا)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي استحوذوا على 75.18 بالمئة من مجمل عدد جرعات اللقاح المطروحة عالميا.