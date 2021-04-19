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تشاد.. سقوط 100 قتيل في اشتباكات قبلية

Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 10:53 قراءة: 0 د, 45 ث
الأناضول - انجمينا - ارتفع عدد الضحايا إلى 100 قتيل، الإثنين، جراء الاشتباكات القبلية التي شهدها إقليم "سلامات" بدولة تشاد (جنوب).

وذكر بيان صادر عن منصة "اتفاقية تشاد لحماية حقوق الإنسان" أن 100 شخص قتلوا جراء الاشتباكات التي اندلعت الأسبوع الماضي بين القبائل العربية وقبائل الدقل والكيبت، في قريتي سيهيب وأمباريت.


وفي حديثه للإعلام المحلي، في وقت سابق، قال حاكم الإقليم الجنرال يامباي مسيرة عبديل، إن عدة منازل أُضرمت فيها النيران خلال الاشتباكات.

وأضاف عبديل، أن قوات الأمن تدخلت للسيطرة على الوضع الأمني وألقت القبض على عدد من المسؤولين، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.

وأفاد مراسل الأناضول أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في البلاد، دعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في إقليم "سلامات"، مشددة على ضرورة نزع سلاح الأهالي.

ويلعب الموقع الجغرافي لتشاد الذي يتوسط قارة إفريقيا، أثراً في تنوع تكوينها السكاني، الذي يضم أجناساً وإثنيات عرقية مختلفة، ما يتسبب بين الفينة والأخرى في حدوث نزاعات ذات طابع قبلي.



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