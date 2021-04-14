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المغرب يعلق الرحلات الجوية مع تونس

Publié le Mercredi 14 Avril 2021 - 10:48 قراءة: 0 د, 23 ث
وكالات - أفادت مصادر مغربية مطلعة بأن الرباط قررت الثلاثاء تعليق الرحلات الجوية مع تونس بسبب الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ووفق جريدة هسبريس الإلكترونية المغربية , بعثت السلطات المغربية بيانا إلى مختلف شركات الطيران الجوية يفيد بتعليق جميع الرحلات مع تونس إلى إشعار آخر، وذلك انطلاقا من 15 أبريل الجاري.


ومددت السلطات المغربية قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول في سياق الوضع الوبائي الحالي، إلى غاية الـ21 من ماي عام 2021.

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