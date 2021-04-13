تشيلسي يتأهل إلى نصف نهائي الأبطال رغم خسارته أمام بورتو

تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا، رغم سقوطه على أرضه أمام نظيره بورتو البرتغالي بهدفٍ وحيد، الثلاثاء، في إياب ربع نهائي المسابقة القارية.وجاءت المباراة كما كان منتظر منها، حيث لجأ بورتو للهجوم مُبكرا واستحوذ على الكرة بنسبة أكبر من خصمه، الذي تراجع إلى مناطقه للمحافظة على شباكه نظيفة وعدم تلقي هدفا يُعقد الحسابات.ورغم سعي بورتو الحثيث للتسجيل إلا أن تشيلسي عرف كيف يحد من خطورة الفريق البرتغالي، وسد جميع الثغرات التي كان من الممكن أن يستغلها، لينتهي الشوط الأول كما بدأ.وفي الشوط الثاني استمر الحال على ما هو عليه، وظل تشيلسي يُدافع وبورتو يُهاجم، لكن دون فعالية على مرمى الحارس إدواردو ميندي، الذي واجه الخطورة في مرة واحدة كان حاضرا لها باقتدار.وبينما كانت المباراة تتجه نحو نتيجة التعادل، تمكن بورتو من تسجيل هدف متأخر جاء في اللحظات الأخيرة بطريقة جميلة عن طريق المهاجم الإيراني مهدي طارمي.ورغم إنهائه اللقاء فائزا، إلا أن بورتو ودع المسابقة الأوروبية نظرا لنتيجة الذهاب التي خسر فيها على أرضه بهدفين نظيفين لصالح الفريق اللندني.​​​​​​​