توترات الشرق الأوسط تصعد بالنفط وكورونا يضغط على الأسعار

الأناضول -

صعدت أسعار النفط الخام في تعاملات الثلاثاء، مدعومة بتوترات في الشرق الأوسط، إلا أن استمرار تفشي فيروس كورونا وبطء التعافي العالمي يضغط على الأسعار.والإثنين، حمّل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، رسميا، إسرائيل مسؤولية "العمل التخريبي" الذي لحق فجر الأحد بمنشأة نطنز النووية، في محافظة أصفهان وسط البلاد.كذلك، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، على تويتر، الإثنين، "استهداف مصاف لشركة أرامكو السعودية بـ10 طائرات مسيرة من نوع (صماد 3)".وعند الساعة 09:00 (ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 0.28 بالمئة أو 18 سنتا إلى 63.48 دولارا للبرميل.كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.17 بالمئة أو 10 سنتات إلى 59.80 دولارا للبرميل.وتترقب سوق النفط العالمية، الثلاثاء، التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لاستعراض تطورات سوق الطاقة التقليدية في مارس/آذار الماضي، وتوقعات الطلب خلال 2021.