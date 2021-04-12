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الأردن.. إحالة ملف الاعتقالات إلى المدعي العام ولا محاكمة للأمير حمزة

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 13:10 قراءة: 0 د, 47 ث
الأناضول - عمان/ ليث الجنيدي - أعلن التلفزيون الرسمي الأردني، الإثنين، إحالة ملف الاعتقالات المرتبطة بملف الأمير حمزة إلى المدعي العام، لاستكمال إجراءات المحاكمة.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "المملكة" الأردنية (رسمية)، نقلا عن مصدر لم تذكر طبيعته أو تسميه.


وقال المصدر، إن "ملف الاعتقالات المرتبطة بملف الأمير حمزة بن الحسين (الأخ غير الشقيق للعاهل عبد الله الثاني) تم تحويله إلى المدعي العام".

وأوضح أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية"، ما يعني استثنائه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.‎

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الأردن عن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفاه الأمير.

وقبيل ذلك بيوم واحد، اعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وآخرين، في إطار تلك التحقيقات.

والأحد، ظهر الأمير حمزة، برفقة العاهل عبد الله الثاني، لأول مرة منذ بدء الأزمة، لدى زيارتهم وعدد من الأمراء إلى الأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.

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