تزامنا مع انخفاض الوفيات.. بريطانيا تخفف قيود كورونا

الأناضول -

أعلنت السلطات البريطانية، الإثنين، بدء تخفيف تدابير مكافحة جائحة كورونا في البلاد؛ وفتح جميع المتاجر حتى تلك التي تقدم خدمات غير أساسية، إضافة إلى صالونات التجميل والحلاقة وقاعات الرياضة.جاء ذلك مع دخول بريطانيا المرحلة الثانية من خارطة الطريق الحكومية للخروج من الإغلاق الثالث الذي تم فرضه، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، لمواجهة الجائحة، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وتأتي بداية المرحلة الثانية من خارطة تخفيف تدابير الإغلاق بعد تسجيل سبع وفيات فقط مرتبطة بكورونا في المملكة المتحدة أمس الأحد، وهو أدنى معدل وفيات منذ سبتمبر/ أيلول 2020.كما حصل ما يقرب من 40 مليون شخص في المملكة المتحدة على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، في البلد البالغ عدد سكانه نحو 67 مليونا.وفي السياق، دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون، مواطني بلاده إلى "التمتع بحرياتهم الجديدة بمسؤولية".وقال جونسون في بيان: " اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام في خارطة طريقنا للحرية، حيث تفتح أماكن مثل المتاجر وصالونات تصفيف الشعر وصالونات التجميل وأماكن الترفيه، بما في ذلك المطاعم والحانات التي لديها مساحات في الهواء الطلق".وحسب خارطة الطريق البريطانية لمواجهة كورونا، لن يسمح للمطاعم والحانات بتقديم خدمات الضيافة إلا في الأماكن المفتوحة، على أن تظل الأماكن التي لا تحتوي على حديقة أو منطقة خارجية مغلقة حتى 17 مايو/ آيار المقبل.