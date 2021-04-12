الهند تحظر تصدير لقاح ريميدسفير في ظل تفشي فيروس كورونا والارتفاع غير المسبوق في الإصابات

فرانس 24 -

قالت وزارة الصحة الهندية الأحد في بيان أنها حظرت تصدير عقار ريمديسيفير في ظلّ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على أراضيها إلى مستوى يومي جديد، وفي وقتٍ يتزايد الطلب على العقار المستخدم في علاج الفيروس.وشهدت البلاد ذات المساحة الشاسعة ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وأحصت 152 ألف حالة جديدة الأحد، ليصل عدد الإصابات إلى 13,3 مليون إصابة.و أدت الزيادة في الحالات إلى "ارتفاع مفاجئ في الطلب"على العقار. وأضافت الوزارة في بيان "هناك احتمال لزيادة إضافية في هذا الطلب خلال الأيام المقبلة"، موضحة أن حظر التصدير ساري المفعول "إلى حين تحسّن الوضع".وريمديسيفير الذي تُصنّعه شركة "غلعاد" الأمريكية كان بين أوائل العقاقير التي أظهرت فعالية نسبية في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي بعض المصابين بكوفيد-19.فرانس24/ أ ف ب