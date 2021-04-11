ميانمار.. ارتفاع قتلى المظاهرات ضد الانقلاب إلى 701

الأناضول -

ارتفع عدد القتلى بين المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار إلى 701، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي.جاء ذلك بحسب ما أكدته جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار (غير حكومية) في بيان، الأحد.وأوضحت الجمعية أن الحصيلة ارتفعت إلى 701، عقب سقوط قتلى جدد في الأيام الثلاثة الأخيرة، إثر إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين مناهضين لانقلاب فبراير الماضي.وكان أمس السبت يوما داميا، إذ شهد مقتل 82 متظاهرا في مدينة "باغو" جنوبي البلاد برصاص قوات الجيش.