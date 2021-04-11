   Instrumental - Oriental  

ميانمار.. ارتفاع قتلى المظاهرات ضد الانقلاب إلى 701

Publié le Dimanche 11 Avril 2021 - 07:31 قراءة: 0 د, 23 ث
الأناضول - ارتفع عدد القتلى بين المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار إلى 701، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أكدته جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار (غير حكومية) في بيان، الأحد.


وأوضحت الجمعية أن الحصيلة ارتفعت إلى 701، عقب سقوط قتلى جدد في الأيام الثلاثة الأخيرة، إثر إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين مناهضين لانقلاب فبراير الماضي.

وكان أمس السبت يوما داميا، إذ شهد مقتل 82 متظاهرا في مدينة "باغو" جنوبي البلاد برصاص قوات الجيش.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223978



En continu

Toutes les news

الأحد 11 أفريل 2021 | 29 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:23 18:52 15:59 12:27 05:51 04:20
20°
 21° % 52 :الرطــوبة
تونــس 13°
5.66 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
21°-1322°-1418°-1219°-915°-13
  • Avoirs en devises
    21886,8

  • (8 avril)
  • Jours d'importation
    153
  •              1 € = 3,30391 DT        1$ =2,77868 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 avril)   1419,6 MDT