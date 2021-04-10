تونس: تنسيق على أعلى مستوى مع مصر لدفع العملية السلمية بليبيا

الأناضول -

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، السبت، إن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين بلاده ومصر للدفع بالعملية السلمية في ليبيا المتاخمة لحدود البلدين.تأتي تصريحات الجرندي، ردا على سؤال لوكالة الأنباء المصرية، بشأن التشاور مع القاهرة لدفع العملية السلمية في ليبيا، بالتزامن مع الزيارة الأولى للرئيس التونسي، قيس سعيد إلى مصر التي بدأت الجمعة، وتستمر 3 أيام.وأوضح الجرندي، أن التشاور والتنسيق يتواصل حاليا بين تونس ومصر في "أعلى مستوى" وفي هذا الإطار تتم اللقاءات بينه وبين نظيره المصري سامح شكري، والتي كان آخرها في القاهرة بداية مارس/ آذار الماضي.وأضاف: "اتفقنا على مواصلة التشاور بهدف تشجيع الإخوة الليبيين على المضي قدما في العملية السياسية، وتقديم المساعدة للحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيا".وفي وقت سابق، قال سعيّد في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة: "نتمنى أن تسير ليبيا في الاتجاه الصحيح".وأضاف: "اتفقنا (مع القاهرة) ونحن متفقون منذ أشهر، أنه لا مجال لتقسيم ليبيا فهي دولة واحدة، والتقسيم سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى"، دون مزيد توضيح.في السياق ذاته، قال السيسي خلال كلمته بالمؤتمر إن "مصر وتونس متفقتان على دعم ليبيا ومستعدتان على دعم الحكومة الانتقالية بما يمكنها من عقد الانتخابات نهاية العام الجاري".ومؤخرا، شهدت الأزمة الليبية انفراجة عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس الماضي.وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بليبيا.