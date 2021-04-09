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عطل مفاجئ يضرب "فيسبوك" و"إنستغرام" بمعظم أنحاء العالم

Publié le Vendredi 09 Avril 2021 - 06:47 قراءة: 0 د, 21 ث
أصيبت مواقع “فيسبوك” و”إنستغرام” بخلل فني، ليل الخميس – الجمعة، أدى إلى تعطلها في عدد من مناطق العالم.

واشتكى عدد من مستخدمي هذين التطبيقين من عدم القدرة على الدخول إليها أو تحدثيها أو النشر عليها.


وفيما لم يصدر بيان عن المسؤولين عن تلك المواقع، عادت الخدمة مجددًا إليها بعد فترة وجيزة.

وخلال الشهر الماضي، تعطلت خدمات "واتس آب" و"مسنجر" المقدمتين من شركة "فيسبوك"، لكن هذا العطل لم يستمر لأكثر من ساعة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223880

RIADH  (France)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 10h 12m |           
Un ban permanent de Facebook est une bonne idée pour apaiser les tensions, surtout qu’il y des mafieux, qui, avec leur lobbyistes mettent énormément d’argent pour influencer la population.



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