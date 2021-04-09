أصيبت مواقع “فيسبوك” و”إنستغرام” بخلل فني، ليل الخميس – الجمعة، أدى إلى تعطلها في عدد من مناطق العالم.واشتكى عدد من مستخدمي هذين التطبيقين من عدم القدرة على الدخول إليها أو تحدثيها أو النشر عليها.وفيما لم يصدر بيان عن المسؤولين عن تلك المواقع، عادت الخدمة مجددًا إليها بعد فترة وجيزة.وخلال الشهر الماضي، تعطلت خدمات "واتس آب" و"مسنجر" المقدمتين من شركة "فيسبوك"، لكن هذا العطل لم يستمر لأكثر من ساعة.