ليبيا.. تخريج دفعة عسكريين دربتهم تركيا ضمن مذكرة التفاهم

الأناضول -

- أقيمت مراسم تخريج الطلاب في مقر قوة مكافحة الإرهاب بمدينة الخمس

- تلقى 90 طالبا عسكريا تدريبات أساسية ومتقدمة استمرت 6 و12 أسبوعا



- قائد قوة مكافحة الإرهاب محمد الزين: للجانب التركي دور كبير في هذا النجاح

شهدت مدينة الخمس الليبية، الخميس، حفل تخريج طلاب عسكريين منتسبين لقوة مكافحة الإرهاب، دربتهم القوات التركية في إطار مذكرة التعاون العسكرية المبرمة بين البلدين في 2019.وتلقى 90 طالبا عسكريا تدريبات أساسية ومتقدمة استمرت 6 أسابيع و12 أسبوعا، من قبل أفراد قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، من أجل الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية.وشارك في الحفل الذي أقيم في مقر قوة مكافحة الإرهاب بالخمس (شرقي طرابلس)، قائد قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، وآمر المحور القتالي البحري رضا عيسى، وعسكريين ليبيين وآخرين تابعين لقيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا.وفي تصريح للأناضول، أكد الزين أن مهارة الطلاب العسكريين وصل إلى مستوى عالٍ نتيجة التدريب الذي خضعوا له.وقال: "للجانب التركي دور كبير في هذا النجاح، تحقق ذلك نتيجة لجهود مدربين خبراء أتراك وليبيين، بفضل التدريبات، ستتحسن مهارات الجنود وستصل إلى مستوى أفضل".وتابع: "نتيجة لقاءاتنا مع الوحدات المسؤولة عن التدريب، اتفقنا على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة أخرى".وبدأت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ترديد النشيد الوطني، وإلقاء كلمات، وتقديم عروض تدريبية.وتلقى المتخرجون تدريبات على الرماية الميكانيكية وإطلاق النار، والقتال للفرد الواحد، وقتال الكوماندوز، والقتال والحماية في المناطق السكنية، في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.وفي نطاق تدريب الحماية، قام الجنود بالإجراءات الواجب اتخاذها ضد الأخطار المحتملة أثناء مرافقة الشخص المحمي سواء خلال السير على الأقدام أو داخل المركبة.كما تضمن العرض اقتحام الجنود غرفة افتراضية تمثل عنصر تهديد وساحة قتال، وقاموا بإخلاء الغرفة عبر استخدام قنابل تطلق الضباب.كما قدموا عرض النزول من البرج عبر الحبل وغيرها من المهارات التي نالت إعجاب الحاضرين.وفي نهاية الحفل تسلم الخريجون شهاداتهم من القيادة العسكرية الليبية والتركية.وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.