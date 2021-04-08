كورونا.. 96 وفاة بالأردن و33 في العراق

الأناضول -

أعلن الأردن، الخميس، وفاة 96 شخصا جراء كورونا، فيما رصد العراق 33 وفاة بالفيروس.وأفادت وزارة الصحة الأردنية بتسجيل 96 وفاة، و4775 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 6444 مريضا منه.وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 655 ألفا و456؛ منها 7565 وفاة، و576 ألفا و771 حالة تعاف.وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 وفاة و7817 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 4483 مريضا منه.وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 903 آلاف و439؛ منها 14 ألفا و606 وفيات، و899 ألفا و 327 حالة شفاء.وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 133 مليونا و946 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و904 آلاف، وتعافى ما يزيد على 107 ملايين و961 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".​​​​​​​