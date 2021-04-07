قطر.. تراويح رمضان في المنازل بسبب كورونا

الأناضول -

الدوحة/ أحمد يوسف - قرر مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، بسبب تفشي فيروس كورونا.جاء ذلك عقب اجتماع المجلس الأسبوعي معلنا عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا يبدأ تنفيذها الجمعة المقبل، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وتضمنت القرارات، استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في المنازل.كما تقرر تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى 50 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.وأعلن مجلس الوزراء أيضا منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة لمن استكملوا جرعات لقاح كورونا.وقال إنه "لن يسمح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، بالإضافة إلى تأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات".وأيضا قرر إغلاق صالونات التجميل والحلاقة.ومن ضمن القرارات الجديدة "عدم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، وإغلاق الأسواق العامة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.وحتى الأربعاء، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر 186 ألفا و201، منها 320 وفاة، و167 ألفا و480 حالة تعاف وفق وزارة الصحة.