قطر تقدم مساعدات غذائية لصالح 15 ألف عائلة في الجنوب التونسي. بمناسبة رمضان

الأناضول -

وصلت إلى مطار توزر التونسي (جنوب)، الأربعاء، مساعدات غذائية قطرية لصالح أسر فقيرة بمناسبة شهر رمضان، وفق بيان صدر عن السفارة القطرية في تونس.وقال البيان، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، إن هذه المساعدات "ستخصص للعائلات المعوزة بمناسبة حلول شهر رمضان (في 13 أبريل/ نيسان الجاري وفق توقعات فلكية)، وتمت بتنسيق وإشراف من رئاسة الجمهورية التونسية".وستستفيد من هذه المساعدات 15 ألف عائلة في ولايات "توزر" و"قبلي" و"تطاوين" جنوبي البلاد، وفقا للبيان.وفي مايو/أيار قدمت قطر لتونس مساعدات طبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، شملت مستشفى ميدانيا مجهزا بـ 100 سرير، و10 أطنان من المستلزمات الطبية.وتقدّر الاستثمارات القطرية في تونس بأكثر من 3 مليارات دولار، وتتوزع على قطاعات الاتصالات والبنوك والسياحة، وغيرها.ويرتبط البلدان بأكثر من 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تنظم التعاون بينهما في مختلف المجالات.وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة من جائحة كورونا، وضربت الجائحة المداخيل في قطاعات مهمة أبرزها السياحة.وفي مارس/آذار الماضي، قال البنك الدولي إن نحو 1.7 مليون تونسي يعيشون تحت خط الفقر المحدد بـ7 دنانير (حوالي 2.5 دولار) في اليوم، منهم نصف مليون يعيشون في فقر مدقع على أقل من 4 دنانير (1.5 دولار) في اليوم.