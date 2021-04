Tunisie: Moncef Marzouki appelle à des élections législatives et présidentielle anticipées

AA -

L'ancien Prsident tunisien Mohamed Moncef Marzouki a appel lundi l'organisation dlections lgislatives et prsidentielle anticipes, en vue de rsoudre la crise politique, conomique et sociale que traverse le pays.Dans un post publi sur sa page officielle Facebook, Marzouki a crit : les lections lgislatives et prsidentielle anticipes pourraient tre une aventure, mais dans une aventure il y a au moins un peu despoir .Et Marzouki dajouter, Dans la situation actuelle, il ny a pas dhorizon, sauf davantage de perturbation et de dliquescence de lÉtat, la lumire de laggravation de la crise sanitaire, de leffondrement des classes moyennes, et de lexacerbation de la pauvretIl a galement soulign que s'il y a un besoin dorganiser un ventuel dialogue national, il devrait plutt se tenir entre toutes les forces politiques dans le but de mettre fin cette situation absurde et ramener le pays sur la bonne voie .Des diffrends prvalent dans la relation entre le Prsident de la Rpublique, Kas Saed et son chef de gouvernement, Hichem Mechichi, la suite du remaniement ministriel opr le 16 janvier dernier portant sur 11 portefeuilles (parmi 25).Les 11 nouveaux ministres avaient obtenu la confiance du Parlement, 10 jours aprs. Cependant, Saed na pas adress jusqu ce jour dinvitation aux nouveaux ministres pour la prestation de serment, estimant que ledit remaniement tait entach de violations .La Tunisie endure deux crises conomique et sociale, culminant avec la pandmie du coronavirus, alors que l'conomie tunisienne a connu une forte rcession au cours de l'anne dernire. Plusieurs rgions du pays ont t au cours de la dernire priode le thtre de mouvements de protestation contre la dtrioration des conditions de vie.* Traduit de l'arabe par Hajer Cherni.