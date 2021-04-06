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تركيا تقرر أداء صلاة التراويح في المنازل بسبب كورونا

Publié le Mardi 06 Avril 2021 - 10:32 قراءة: 0 د, 34 ث
الأناضول - أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، قرار أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال مشاركته في فعالية بعنوان "رمضان شهر الشفاء" بمقر رئاسة الشؤون الدينية بالعاصمة أنقرة.


وقال أرباش: "بعد الاستشارات المكثفة، قررنا أنه من الملائم أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الفضيل في المنازل بدلا من المساجد".

وأضاف أنه من الممكن تغيير هذا القرار حال حصول تطورات في سير الوباء.

وفيما يخص التطعيم خلال الشهر الفضيل، أوضح أرباش أنه لا مانع من أخذ جرعات اللقاح المضاد لكورونا أثناء الصيام.

ووفق معطيات وزارة الصحة، بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 32 ألفا و456، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و529 ألفا و601.



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