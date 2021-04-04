موكب الفرعون.. و كتاب الرئيس!!

ليس محض صدفة، أن تتباهى مصر بتاريخها، الفرعوني و حضارتها القديمة من خلال عرض موكب مهيب، فيه أكثر من رسالة موجهة إلى العالم تخدم صورة مصر الحديثة و القديمة، مشبع بالإستثمار السياسي و الحضاري و التاريخي و الإقتصادي السياحي الشيء الكثير موكب عرضته مختلف وسائل الإعلام المرئية و تحدث عنه بإعجاب القاصي و الداني، يتزامن ذلك مع كتاب خطّه الرئيس التونسي قيس سعيد بيده و الذي استغرق في كتابته و التحضير له وقتا يضاهي تحضيرات الموكب الفرعوني المهيب..السيسي يثبت للعالم أن مصر هي فعلا أم الدنيا، و في تونس يثبت ساستها أنهم فعلا صغارا في عيون أمهات الدنيا و أباء التاريخ، و أنه فعلا يأتي من كوكب آخر، لا قواسم مشتركة بيننا و لا تناغم يربطنا و لا إتصال..فصل آخر من فصول الرد و الضرب و الضرب المضاد يأتيه رأسا السلطة في تونس موضوعه المحكمة الدستورية أو تنقيح مشروع قانون المحكمة الدستورية كما ورد في الخطأ الذي وقع تصحيحه من الرئاسة!!. ترف ما بعده ترف، و كأن الرئيس قد إنتشى سكرا، و طربا و أضحى يلاعبنا و يتلاعب بنا هرجا مرجا و نحن صاغرون ، منتظرون ساعة الهاوية التي نُدفع إليها دفعا بسرعة الضوء!!.الرئيس يدفعنا و يدفع تونس نحو الهاوية، و يدفعنا لتبني مقولات خصومه السياسيين و يثبت في كل مرة أنهم على حق و أنه فعلا اللاعب الوحيد و الراعي الوحيد و المفسّر الوحيد و صاحب التأويل و الفرعون الوحيد..لا تهمني خصومات الرئيس و لا حتى خصومه ما يهمني أنه في ضل الخصومات اللامتناهية و الخسارات المتتالية و الإنكسارات المهولة و الوفايات المتعاقبة، لا أحد منهم فكر في الإلتحام بالناس و لا أبدى رأفة بتونس و لا بأهل تونس من هذا البؤس الذي أناخ بكلكله على صدورنا، ما عاد ينفع معه الا الثورة من جديد على كل ما هو قائم..محكمة دستورية معتلّة، إعتلال أصحابها، و كأنها مولود حرام غير مرغوب فيه، منذ سنوات (2015)، إستنفذت جميع فرص الوجود، و إستهلكت من المال و الجهد الكثير، و حين أوشكت على الظهور، إكتفى الرئيس بوأدها من جديد، و في قادم الايام لم يعد ينفع استكمال انتخاب أعضائها بل من الأفضل أن تكتبوا على لحدها :" ماتت قبل أن تولد"، أو أن تضعوا ما تبقى منها في متحف الأرشيف الوطني أو إحدى متاحف البلاد تماما ككتاب الرئيس الأخير، فالواضح أنه لا حاجة لنا بها، تماما كالحكومة المصغرة التي يرفضونها لأنها غير قابلة للقسمة و مع ذلك فهي قائمة بالقوة و الفرض..في تونس كل شيء جائز و لا غرابة في شيء.. كله مباح و متاح...