مادمتم تفعلون ما تريدون ، فلماذا تلومون رئيس الجمهورية على فعله ما يريد !!!

غريب و الله أمر الأغلبية الحاكمة الحالية ، فهم اختاروا عبر تمسكهم بالسيد هشام المشيشي ، المرور بقوة و عدم الأخذ بعين الاعتبار لموقف رئيس الجمهورية ،ثم تبجحوا بشكل النظام و ما يتيحه لهم القانون و الدستور ،الان و بعد رد رئيس الجمهورية تنقيح قانون المحكمة الدستورية للبرلمان و إستنادا على مسألة واضحة و جوهرية متعلقة بالأجال الدستورية ،جن جنونهم مرة أخرى ، و عاد الجماعة لكيل الاتهامات المجانية و السياسوية ضد فخامة رئيس الجمهورية الذي لا يفعل سوى استغلال ثغرات و خروقات دستورية بما أنه الضامن الأساسي لحماية الدستور ، فهل نلومه على ذلك !!!رئيس الجمهورية لا يهدد بالانقلاب أو بعودة الاستبداد ، فقط هو يفعل ما يريد فيما تفعلون ما تريدون ،و في الحقيقة ، فإن الوطن هو من يدفع ضريبة هاته الصراعات ،و لكن البادئ بالغدر أظلم ...