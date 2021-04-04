   Abdelhalim - ظلموه  

مادمتم تفعلون ما تريدون ، فلماذا تلومون رئيس الجمهورية على فعله ما يريد !!!

Publié le Dimanche 04 Avril 2021 - 10:25 قراءة: 0 د, 41 ث
مرتجى محجوب

غريب و الله أمر الأغلبية الحاكمة الحالية ، فهم اختاروا عبر تمسكهم بالسيد هشام المشيشي ، المرور بقوة و عدم الأخذ بعين الاعتبار لموقف رئيس الجمهورية ،
ثم تبجحوا بشكل النظام و ما يتيحه لهم القانون و الدستور ،


الان و بعد رد رئيس الجمهورية تنقيح قانون المحكمة الدستورية للبرلمان و إستنادا على مسألة واضحة و جوهرية متعلقة بالأجال الدستورية ،
جن جنونهم مرة أخرى ، و عاد الجماعة لكيل الاتهامات المجانية و السياسوية ضد فخامة رئيس الجمهورية الذي لا يفعل سوى استغلال ثغرات و خروقات دستورية بما أنه الضامن الأساسي لحماية الدستور ، فهل نلومه على ذلك !!!

رئيس الجمهورية لا يهدد بالانقلاب أو بعودة الاستبداد ، فقط هو يفعل ما يريد فيما تفعلون ما تريدون ،
و في الحقيقة ، فإن الوطن هو من يدفع ضريبة هاته الصراعات ،
و لكن البادئ بالغدر أظلم ...

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