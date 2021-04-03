الأهلي يبلغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله المثير مع المريخ

بلغ الأهلي المصري الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله مع مضيفه المريخ السوداني بهدفين لمثلهما، السبت، ضمن الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الأولى.ولعب الأهلي الدقائق الأولى بضغط كبير على مناطق المريخ، الذي قدم أداء أكثر واقعية وحافظ على توازنه الدفاعي أمام المد الهجومي "للفراعنة".ودفع الأهلي غاليا ثمن الاندفاع غير المحسوب نحو الهجوم، بعدما نجح لاعب الوسط رمضان عجب في وضع المريخ بالمقدمة بهدف أول جاء عند الدقيقة 26.هدف المريخ وضع الأهلي تحت ضغط أكبر من أجل التسجيل، ما دفع عناصره إلى الخروج من مناطقهم ومحاولة تعديل الكفة، الأمر الذي استغله المهاجم سيف تيري ليحرز ثاني أهداف المريخ في الدقيقة 36، إثر مرتدة خاطفة.وكادت وضعية الأهلي تزداد صعوبة بعد خطأ ارتكبه المدافع بدر بانون ضد تيري داخل المنطقة المحظورة، احتسب على إثره الحكم ركلة جزاء للمريخ، فشل عجب في ترجمتها إلى هدف وسدد خارج الشباك.وحاول الأهلي العودة بالنتيجة خلال الشوط الثاني، لكنه واجه صعوبة كبيرة في اختراق دفاع المريخ، الذي بقي صامدا حتى الدقيقة 81 حين نجح المغربي بانون في تسجيل هدف الفريق المصري الأول من علامة الجزاء.وبينما كانت المباراة تسير نحو فوز أول للمريخ بالمسابقة، ظهر المدافع ياسر إبراهيم ليسجل هدف التعادل ويمنح الأهلي بطاقة العبور لمواصلة المشوار الإفريقي قبل جولة من نهاية دور المجموعات.وفي مواجهة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، واصل سيمبا التنزاني عروضه القوية وحقق فوزا كبيرا على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بأربعة أهداف لواحد، وضمن التأهل إلى الدور القادم بعدما حسم صدارة المجموعة.وبات في رصيد سيمبا 13 نقطة يحتل بها المركز الأول، يليه الأهلي بـ 8 نقاط، وفيتا كلوب ثالثا بـ 4، وأخيرا المريخ بنقطتين.