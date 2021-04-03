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الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين : مؤتمر انتخابي أول، رؤية جديدة في واقع متحول..‎

Publié le Samedi 03 Avril 2021 - 09:00 قراءة: 1 د, 30 ث
كتبه / توفيق زعفوري( *)

إنعقد صباح السبت، الثالث من أفريل بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة المؤتمر التأسيسي و الإنتخابي الأول للإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين المستقلّين، مؤتمر يأتي في سياق مفصلي، بين أزمة القطاع السياحي الحادة المتأثرة بجائحة كوفيد، و محاولات الإقلاع الحالمة بالعودة إلى سالف النشاط ، و لكن لابد أولا التنويه بأمرين على غاية من الأهمية، رفعاً لكل إلتباس:


أولهما، أن انعقاد هذا المؤتمر في مقر الإتحاد الجهوي للشغل، لا يدخل بأي حال من الأحوال تحت وصايته، كما أن الاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين المستقلّين ، لا يتبع و لا ينضوي تحت أي مظلة سياسية أو نقابية كانت، كما يدل على ذلك إسمه..

ثانيا، نود كمرشدين سياحيين، أن نشكر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة على هاته المساندة و هذا الدعم ، مؤكدا لنا أن لا مقايضة في الأمر، بل هو من صميم واجب الإتحاد في دعم الإتحادات الناشئة و الكيانات الوليدة..

و بالعودة للمؤتمر، فيحضره مجموعة من الأدلاء المنخرطين و غير المنخرطين للمشاركة في فعالياته، و ورشاته..

المؤتمر سيكون مفتوحا أيضا لشغل خطط المنسقين العامين المساعدين، بالجهات و المكلفين بالاعلام ، و غيرها من الخطط المعروضة صلب هيكل الاتحاد، و إختيار من هم مناسبون للتحدث باسمه في الجهات و لدى سلطة الإشراف و المؤسسات الراجعة بالنظر، بغاية مساندة الجهود القائمة و المبذولة من أجل تحسين مناخ العمل و ضمان حقوق كل المرشدين السياحيين مساهمة في الرفع من مردودية النشاط السياحي ،من خلال الآليات المتاحة و النصوص القانونية التي لابد من مراجعتها حتى تتناسب مع الظروف الجديدة و أساليب العمل المستحدثة.

الاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين المستقلّين ، هو مقاربة جديدة لعمل الإرشاد، ترتكز على النصوص و اللوائح القانونية التي يضبطها المشرّع غايتها إعلاء قيمة المهنة و التصدي بالقانون للدخلاء و الحد من المنافسة الغير شريفة و التهميش الممنهج الذي يمثل عائقا رئيسيا أمام إستقلالية المهنة و تطويرها خدمة للسائح و السياحة و لصورة تونس ككل...

( *) مرشد سياحي و ناشط

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