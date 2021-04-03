الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين : مؤتمر انتخابي أول، رؤية جديدة في واقع متحول..‎

إنعقد صباح السبت، الثالث من أفريل بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة المؤتمر التأسيسي و الإنتخابي الأول للإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين المستقلّين، مؤتمر يأتي في سياق مفصلي، بين أزمة القطاع السياحي الحادة المتأثرة بجائحة كوفيد، و محاولات الإقلاع الحالمة بالعودة إلى سالف النشاط ، و لكن لابد أولا التنويه بأمرين على غاية من الأهمية، رفعاً لكل إلتباس:أولهما، أن انعقاد هذا المؤتمر في مقر الإتحاد الجهوي للشغل، لا يدخل بأي حال من الأحوال تحت وصايته، كما أن الاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين المستقلّين ، لا يتبع و لا ينضوي تحت أي مظلة سياسية أو نقابية كانت، كما يدل على ذلك إسمه..ثانيا، نود كمرشدين سياحيين، أن نشكر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة على هاته المساندة و هذا الدعم ، مؤكدا لنا أن لا مقايضة في الأمر، بل هو من صميم واجب الإتحاد في دعم الإتحادات الناشئة و الكيانات الوليدة..و بالعودة للمؤتمر، فيحضره مجموعة من الأدلاء المنخرطين و غير المنخرطين للمشاركة في فعالياته، و ورشاته..المؤتمر سيكون مفتوحا أيضا لشغل خطط المنسقين العامين المساعدين، بالجهات و المكلفين بالاعلام ، و غيرها من الخطط المعروضة صلب هيكل الاتحاد، و إختيار من هم مناسبون للتحدث باسمه في الجهات و لدى سلطة الإشراف و المؤسسات الراجعة بالنظر، بغاية مساندة الجهود القائمة و المبذولة من أجل تحسين مناخ العمل و ضمان حقوق كل المرشدين السياحيين مساهمة في الرفع من مردودية النشاط السياحي ،من خلال الآليات المتاحة و النصوص القانونية التي لابد من مراجعتها حتى تتناسب مع الظروف الجديدة و أساليب العمل المستحدثة.الاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين المستقلّين ، هو مقاربة جديدة لعمل الإرشاد، ترتكز على النصوص و اللوائح القانونية التي يضبطها المشرّع غايتها إعلاء قيمة المهنة و التصدي بالقانون للدخلاء و الحد من المنافسة الغير شريفة و التهميش الممنهج الذي يمثل عائقا رئيسيا أمام إستقلالية المهنة و تطويرها خدمة للسائح و السياحة و لصورة تونس ككل...( *) مرشد سياحي و ناشط