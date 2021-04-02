تايوان: مقتل العشرات جراء خروج قطار عن سكته في نفق شرقي البلاد

فرانس 24 -

أعلنت وزارة النقل التايوانية مقتل 36 شخصا على الأقل وجرح 40 آخرين بعد خروج قطار عن سكته في نفق في شرق تايوان الجمعة.ولا يزال نحو 70 محاصرين وسط الحطام من أصل حوالي 350 شخصا كانوا على متن القطار.وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجلاء ما بين 80 و100 شخص من العربات الأربع الأولى، بينما "شُوهت" العربات من الخامسة حتى الثامنة ويصعب الدخول إليها.كما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن السلطات تشتبه في أن شاحنة "لم تكن متوقفة بشكل صحيح" انزلقت إلى مسار القطار. وعرضت إدارة الإطفاء صورة لما بدا أنه حطام الشاحنة بجوار القطار المتحطم.ولفتت الإدارة في بيان إلى أن القطار الذي كان متجها إلى تايتونج خرج عن السكة في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.ويعد هذ الحادث الأسوأ بقطاع السكك الحديدية في الجزيرة منذ أربعة عقود على الأقل. ففي عام 2018 لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 175 عندما خرج قطار عن السكة في شمال شرق تايوان. كما قتل 30 في حادث آخر في شمال تايوان في عام 1981.فرانس24/رويترز