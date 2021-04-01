إنجلترا تحقق فوزا صعبا على بولندا

تغلب منتخب إنجلترا على ضيفه البولندي بهدفين لواحد، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وجاء هدف المنتخب الإنجليزي الأول في الدقيقة 19 عن طريق المهاجم هاري كين، الذي ترجم بنجاح ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد عرقلة تعرض لها رحيم سترلينغ داخل المنطقة المحظورة.وعلى عكس مجريات اللعب، تمكن منتخب بولندا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 58، بعد خطأ دفاعي فادح استغله لاعب الوسط جاكوب مودر وسدد داخل الشباك.واستطاع المدافع الإنجليزي هاري ماغوير إحراز هدف الانتصار لمنتخب بلاده قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، مستغلا كرة وصلته بعد تنفيذ ركلة زاوية، وسددها قوية لتستقر بالمرمى.وضمن المجموعة ذاتها، تغلب منتخب المجر على مضيفه منتخب أندورا بأربعة أهداف لواحد، وعاد منتخب ألبانيا بثلاث نقاط ثمينة من أرض سان مارينو بعدما هزمه بهدفين نظيفين.وبهذا حافظت إنجلترا على صدارة الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، تليها المجر ثانيا بـ 7 نقاط، وألبانيا ثالثا بـ 6 نقاط، وبولندا رابعا بـ 4 نقاط، وأخيرا أندورا وسان مارينو دون أي نقطة.​​​​​​​