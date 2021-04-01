إيطاليا تمدد قيود كورونا حتى نهاية أبريل

الأناضول -

أعلنت الحكومة الإيطالية عقب اجتماع عقد، الأربعاء، في روما، تمديد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) حتى نهاية أبريل/نيسان الجاري.إلى جانب ذلك، صدر مرسوم جديد عن مجلس الوزراء ينص على التطعيم الإجباري للعديد من العاملين في المجال الطبي وفي أجزاء أخرى من نظام الرعاية الصحية، مهددة من يمتنع بالفصل من عمله.ويلزم القرار الحكومي جميع العاملين بقطاع الصحة في إيطاليا بالحصول على اللقاح الواقي من فيروس كورونا في خطوة قد تثير الجدل تستهدف حماية المرضى والتصدي للداعين لعدم أخذ اللقاح.وجاء في القرار أن العاملين بقطاع الصحة بمن فيهم الصيادلة "يتعين عليهم الحصول على اللقاح". وهدد القرار من يرفض التطعيم بالوقف عن العمل بدون أجر حتى نهاية العام.وسجلت إيطاليا نحو 3.6 ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ فبراير/شباط 2020، ويقترب عدد الوفيات من 110 آلاف.وأظهرت بيانات لجامعة جونز "هوبكنز" الأمريكية، الأربعاء تطعيم 9 ملايين و83 ألف شخص ضد فيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ245 ألفا و365 جرعة في اليوم الواحد.ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهرا لتطعيم 75% من سكانها باللقاح المكون من جرعتين.وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 467 وفاة بفيروس كورونا، مقارنة مع 529 الثلاثاء، فيما ارتفعت المحصلة اليومية للإصابات الجديدة من 16017 إلى 23904.وحتى فجر الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 129 مليونا و453 ألف شخص في العالم، توفى منهم أكثر من مليونين و827 ألفا، بينما تعافى أكثر من 104 ملايين و400 ألفًا، وفق موقع " worldmeters ".