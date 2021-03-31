أسعار النفط تصعد مع توقع تمديد "أوبك+" خفض الإنتاج

الأناضول -

صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الأربعاء، مدعومة بتوقعات إعلان تحالف (أوبك+) تمديد العمل باتفاقية خفض الإنتاج الحالية، لما بعد أبريل/نيسان المقبل.وتجتمع لجنة مراقبة خفض الإنتاج في التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، الأربعاء وتستمر الاجتماعات حتى الخميس، لبحث واقع سوق النفط واتخاذ قرار بشأن شكل خفض الإنتاج لما بعد أبريل القادم.وعند الساعة (07:37 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.63 بالمئة أو 40 سنتا إلى 64.57 دولارا للبرميل.كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار بنسبة 0.60 بالمئة أو 36 سنتا إلى 60.88 دولارا للبرميل.وينص اتفاق خفض الإنتاج الحالي للنفط من جانب التحالف، على تقليص إنتاج الأعضاء مجتمعين (23 دولة)، بمقدار 7.18 ملايين برميل يوميا، ينتهي في أبريل المقبل.وإلى جانب حصتها في اتفاق خفض الإنتاج، أعلنت السعودية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، خفضا طوعيا في إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا بدأ مطلع فبراير/ شباط ويستمر حتى نهاية أبريل.وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن التحالف، الأربعاء، أن التخوفات بشأن تذبذب الطلب على الخام ما زالت حاضرة في سوق الطاقة، مع استمرار ضغوط تفرضها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.