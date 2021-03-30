منتخب المغرب ينتصر على بوروندي بهدف الحدادي

اختتم منتخب المغرب مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون بالفوز على مضيفه بوروندي بهدفٍ دون مقابل، الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الخامسة.وأحرز هدف "أسود الأطلس"، لاعب إشبيلية الإسباني منير الحدادي عند الدقيقة 45، بعد أن واجه حارس مرمى منتخب بوروندي منفردا وسددها على يمين الشباك.واحتل المغرب المركز الأول في مجموعته برصيد 14 نقطة غنمها من 4 انتصارات وتعادلين، تليه موريتانيا ثانيا بـ9 نقاط، وبوروندي ثالثا بـ5 نقاط، وأخيرا جمهورية إفريقيا الوسطى بـ4 نقاط.وكان المغرب قد ضمن تواجده في العرس الكروي الإفريقي منذ الجولة السابقة، بعد تعادله سلبا أمام موريتانيا، التي تأكد تأهلها الثلاثاء عقب الفوز على جمهورية إفريقيا الوسطى بهدف نظيف. ‎