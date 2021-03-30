الجنائية الدولية تؤيد إدانة "الترميناتور" الكونغولي

الأناضول -

أيدت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، إدانة الجنرال "بوسكو نتاغاندا"؛ لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في الكونغو الديمقراطية.وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أيدوا الإدانات وحكم السجن لمدة 30 عاما الصادرة بحق الجنرال الكونغولي المعروف باسم "ذا تيرميناتور" المدان بجرائم ضد الإنسانية منها القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي.وأُدين "نتاغاندا" في يوليو/تموز 2019 لدوره كقائد للمتمردين المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت خلال صراع عرقي وحشي في منطقة غنية بالمعادن في الكونغو الديمقراطية في 2002-2003.