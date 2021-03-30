هل يقبل معزّ التحدي

أحسن معزّ حين فتح الأبواب لمجمل قضايا الساعة وللملفات التي يعتريها لبس كبير ولو أنّه يتخيّر منها ما يناسب الاوديت ويرفع سعر "الدولار الإعلامي" في تونس. أحسن حين جمع من لم يختص ومن لا علم له غير التنمّر السياسي ولولا تلك الإعلامية التي كثيرا ما تلتزم بمنطق الأشياء ونسبية الحدث لكان التوجه واحدا أو لعله كذلك.البارحة استعرض معز وصولات وفاكسات قيل لوزارة العدل الأمريكية واستعرضها بحركة سريعة رواحا وغدوّا حتى يخالها المشاهد الكنز الثمين والحقيقة التي لا لبس فيها. ولعل النهضة ومن يمثلها فندوا محتواها أو على الأقل أنّها لا تعني تونس في شيء ولكن غيّب معزّ أنّ هذه الوريقات سلّمت للقضاء التونسي ولدائرة المحاسبات واستفحش خصوم النهضة في استعمالها أيام انتخابات 19 ولكنّها لم تؤد الى نتائج تذكر وهاهو اليوم يعيد الكرّة بعلم أو بدون علم لعله يحلحل الأزمة السياسية أو يساهم ولو بقسط في تمرير سحب الثقة.وبين انكار الناطق باسم النهضة المسألة برمتها بتعلة أنّ القانون يمنع أن تكون للأحزاب فروعا بالخارج وبين تمترس الحضور الموجه من قبل خصومها كسالم وهيثم لاح للعامة أنّ المسألة لا تعدو أن تكون سوى تصفية حسابات حاول أن يستفيد منها البعض سياسيا ويقبض ماليا من بقي شأنه كشأن مقالة الانوار التي لا قيمة لها بخلاف البوز الإعلامي.أمام معز مسألة قد تدرّ عليه بنسب مشاهدة قياسية وقد تسبب في ارتفاع حاد لسعر صرف "الدولار الإعلامي" الخليجي لو تعرّض للأموال المودعة في حساب تونسي باسم الحر الدستوري. هذا ما أعلنته عبير في جلسة برلمانية حيث قالت أنها لا تعلم من أين أتت الأموال ولا تعلم كيف وق تنزيلها بل طالبت بسؤال البنك المركزي. هنا لا تحتاج يا معز الى العدل الأمريكية ولا العين الإماراتية ولا فرع هنا أو هناك في أقاصي العالم فكل ما حدث في تونس ويقع تحت طائلة القانون التونسي وربّما تكون قضايا متعهدة ومحاضر بحث في الغرض قد سجلت بوزارة عدلنا. هل تقبل التحدي ولك أن يكون من الحضور كل آل المكي هيثم وهيكل وعبد اللطيف وان أردت نوابا جامعيين فلك أيضا قائمة بخلاف سالم ولتأتي بنواة ومراصد أنا يقظ ورقابة وغيرها. ستنال من الغث والسمين إعلاميا الا اذا كنت تخشى الخط الأحمر...