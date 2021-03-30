قدم.. الجزائر تقسو على بوتسوانا بخماسية

حقق المنتخب الجزائري فوزا كبيرا على ضيفه البوتسواني بخمسة أهداف نظيفة، الإثنين، في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.ووضع مهدي زفان بلاده بالمقدمة بهدف أول جاء عند الدقيقة 24، قبل أن يُقدم رياض محرز فاصل فني رائع مرر بعده كرة بالمقاس إلى زميله سفيان فيغولي ليضعها برأسه داخل الشباك هدفا ثانيا في الدقيقة 58.وتوّج محرز مجهوداته خلال المباراة بهدف ثالث وقعه عند الدقيقة 64 من علامة الجزاء، أتبعه المهاجم بغداد بونجاح بهدف رابع مع حلول الدقيقة 72.وقبل نهاية الوقت الرسمي بدقيقتين، سجل لاعب الوسط فريد بولاية الهدف الخامس لمنتخب "محاربي الصحراء"، الذي أكد صدارته للمجموعة الثامنة بعدما بات في رصيده 14 نقطة.وظل منتخب زيمبابوي محتلا المركز الثاني بـ 8 نقاط رغم سقوطه على ميدانه أمام نظيره الزامبي بهدفين دون رد، ليرفع الأخير رصيده لـ 7 نقاط وضعته بالمركز الثالث، بينما يقبع منتخب بوتسوانا في المركز الرابع والأخير بـ 4 نقاط.​​​​​​​