طرابلس.. منتدى يبحث عودة الشركات الألمانية إلى ليبيا

الأناضول -

بحث وفد ألماني اقتصادي مع مسؤولين ليبيين في طرابلس، الإثنين، عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا.جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الألماني الليبي، الذي يعقد لأول مرة في طرابلس.وشارك في اجتماعات المنتدى عن الجانب الليبي، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعدد من كبار مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية.بينما شارك عن الجانب الألماني، سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، وممثلو 10 شركات ألمانية كبرى.وقال الرعيض في تصريح للأناضول: "اللقاء كان إيجابيا وله معنى كبيرا، ونتوقع أن تبدأ الشركات الألمانية في العمل قريبا في ليبيا".وأضاف: "حضور الشركات الألمانية يفتح الطريق لعودة شركات أوربية أخرى".من جهته، قال صنع الله في تصريح للأناضول: "نسعى عبر هذا اللقاء إلى حث الشركات الألمانية للعودة إلى ليبيا، ومنها شركة RWE، التي لديها قطعة استكشافية في حوض سرت".وشركة RWE، ومقرها في مقاطعة إيسن بألمانيا، ثالث أكبر شركة أوروبية في مجال الطاقة المتجددة.ووصف السفير الألماني أوليفر أوفتشا مناخ الأعمال في ليبيا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بأنه "جيد جدا".وقال أوفتشا، في تصريح للأناضول، مع هذا الاستقرار، نأمل أن يزداد ناشط الشركات الألمانية، ويساهم في اقتصاد البلاد".وأضاف: "نحن واثقون بأن هذا التطور السياسي الأخير يمكن تحويله إلى تعاون اقتصادي نشط".وعقد المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي اجتماعين في 2017 و2018 ببرلين، وهذه أول مرة يُعقد فيها بالعاصمة الليبية طرابلس.