الغنوشي ثروة طبيعية.. 2700.. 5800 مليار.. شكون زاد؟

يتحفنا أشباه الإعلاميين، خريجي مدارس المستنقعات، المتاجرين بقضايا الوطن، على أعمدة الصحافة "الصفراء" التي تمتهن القذارة والرذيلة والسفاسف، بتقرير يفتقد للحرفية والمهنية حول موارد ثروة الغنوشي دون مؤيدات في استبلاه فاضح لعقولنا. لتنتزع عن جدارة لقب صحافة الحضيض والقاع.راهنوا من خلال هذه الافتراءات على بساطة القارئ الذي علق في ذهنه رقم 2700 مليار. ربما أرادت هذه الصحيفة الصفراء رفع أسهمها لعلها تتخطى الموت السريري الذي تعيشه. ليواصل صهر المخلوع المهمة ولتصبح 2700 مليار بقدرة قادر في ساعات قليلة 5800 مليار وكأن الغنوشي منجما من المليارات.تقرير، يواصل مسلسل الإشاعات التي عودتنا بها منذ عقود، وحتى رياح ديسمبر العظيمة المفعمة بالحرية والكرامة لم تجعل الصحافة الصفراء تقطع مع ظاهرة العبودية والإذلال. حيث واصلت استرزاقها بممارسة الرذيلة، وترويج الأكاذيب، مثل "يخت ديلو" و "مصحة المكي" والقائمة تطول، والتي إلى الآن ومنذ عقد من الزمن، لم نرى هذه الأملاك في الواقع، فقط موجودة في مخيلة أصحاب النفوس المريضة.تقرير "تجمير البايت" حيث تم اتهام الغنوشي سابقا بالثراء الفاحش عندما تعرض الرجل إلى حملة تشويهيه قصد تنحيته من على عرش باردو فيما يعرف بموقعة عرفة من العام الماضي. ربما أريد لهذا التقرير "تسخين البنادر" مع اقتراب موعد ايداع لائحة سحب الثقة لسنة 2021.تقرير، تحويل الأنظار على التسريبات الأخيرة الصادمة الصادرة عن رئيس الكتلة "الديمقراطية" التي هزت الرأي العام، يتضمن حجم افتراءات فاقت الخيال تطال الشيخ الثمانيني الذي حيّر وأرهق الطابور المنتمي للثورة المضادة داخليا وخارجيا.يتضح و أن الغنوشي الرقم الصعب في زمن الأصفار، الذي يتقن الجمع في حين منافسيه يتقنون الطرح و الضرب و القسمة، فكان نصيبهم الفشل في النيل منه، و في كل مرة يرجع أقوى من ذي قبل، هذه المرة الإشاعة جعلت منه ثروة وطنية يمتلك 2700 مليار لتتضاعف و تصل إلى 5800 مليار.. شكون زاد؟