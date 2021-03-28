الشيخ الغنوشي كلمة سرّ المشهد السياسي وحَراكه

في البدء وحتّى نرفع اللّبس على من يمكن أن يقع فيه ونلقِم حجرًا كل من جانب الصّواب فنزَغَ إلى اعتبار كلامنا هذا هو من قبيل المديح والإطراء ، فإنّنا نقول كنّا و لا زلنا لا نتّفق في كثير من منهجيّات حركة النهضة و كذلك مع بعض مواقف رئيسها وشيخها ولا نتقاطع معه في كثير من الحيثيّات ولا نجاريه حزمة واحدة ولا نؤيّده في عصمةٍ ولكن لا يمكن أن نتجاهل ما لَه من المناقب ولا يمنعنا من أن نبرز حقّه التاريخي ككل شخصية مرت على هذا الوطن .كما أنّه على أصحاب العقول الرّاجحة والوعي العميق أن لا يغترّوا ولا ينساقوا وراء إعلام فاسد مفسد احترف ممارسة الشعوذة الإعلاميّة بتزييف الواقع والقفز على مستحقّات واستحقاقات شعبه وبلاده ، إعلام اشتغل سابقا (و لازال) على اختطاف الرأي العام وتوجيهه نحو وجهات خاطئة بأجندات تشكيكيّة و( تشليكيّة ) لكلّ جَهد وطني بنّاء و كذلك امتهانه لبعض رموز هذا الوطن بالنّيل من جهودهم والطعن في ما يحملون من فكر إصلاحي بُغية زرع الفتن وفصل الحاضنة الشعبيّة عن هذه الرموز الوطنيّة لخلق الفراغ ثمّ الفوضى .الشّيخ راشد الغنّوشي رئيس حركة النّهضة ورئيس مجلس النواب بعيدا عن الرؤى العدميّة وعن التقييمات النمطيّة الضيّقة ( أبيض أو أسود) هو مفكّر لامع سجّل حضوره منذ زمان ( قد يقارب عُمر واحد من هؤلاء المناوئين أو أكثر ) ، وصل بحركة النّهضة إلى ما هي عليه الآن جسما صلبا متماسكا غير قابل للإنقسام برغم العواصف والأنواء وكيد كثير من الدّاخل والخارج محصّنة ضدّ كل آفة التشقّق والتشقّقات التي صارت سمة بعض الأحزاب والتجمعات، حركة النهضة بفضل حكمة الرّجل وقدرته على البناء الحركي السّليم صارت مركبًا عصيّا ممتنعا ، كما أنّ من يغادره لا طوق نجاة له ،،، الشّيخ راشد الغنّوشي هو أيضا خبير ماهر في حراك الشأن الدّاخلي والعلاقات الدولية وديناميكيّة التفاعلات وكذلك يفهم في المستجدّات و المتغيّرات التي تحكم ترابطهما وهذا ما فعله في رئاسته للبرلمان سواء ذكره الإعلام ام بخسه حقه ، و هو إستراتاجْ برتبة جيّد جدّاااا بشهادة أهل الفكر والسياسة غربا وشرقا ، فقط دافع التمييع واستجلاب الخراب هو ما يدفع ( صُنّاعْ) و غلمان الأجندات التغريبيّة والإقصائيّة ورموز القطع من أدعياء المشهد الإعلامي إلى التهوّر كلّ مرّة في محاولات بائسة ويائسة لشنّ حملات يريدون بها تشويه الرّجل وتوريط حركة النّهضة ولكن ينقلب السّحر على من عمله ويزدادون خيبة إلى مسلسل خيباتهم في كلّ محاولة خسيسة وبالمقابل تزداد بها صلابة الحركة و يزداد إشعاع الشيخ داخليّا و خارجيّا ...وما نقم هؤلاء المرتزقة من الرّجل إلاّ لأنّه نجح منذ سنة 2011 في المساهمة في تكوين مشهد سياسي متوازن في دراية لا تلتفت ولا تقيم وزنا لغوغائهم ولم يترك لهم ايضا فرصة إقحام وحشر أنوفهم داخل البيت النّهضاوي وحُرموا حتّى من استراق السّمع فلم يبق لهم إلاّ سبّ النّخلة التي لم يقدروا على تمْرها ....يُذكر انّ للشيخ الغنوشي خصوصية يتميز بها في عالم العلاقات والسياسة ، خصوصية ساحرة وكاريزما مُبهرة - تذوب - أمامها احقاد اعتى الحاقدين عليه وعلى النهضة في كل لقاء مباشر ، فكل الذين كانوا يتميزون غيضا على الرجل ويقولون ما يقال وما لا يقال في بلاتوات الإعلام هم ينقلبون إلى وداعة و- عقولية - تزينها فرحة وبسمة عندما يقابلون الغنوشي شخصيا وهذا ثابت ومتكرر وموثّق ايضا ...الشيخ الغنوشي صخرة تتفتت عليها أحلام المفسدين إعلاميا والساقطين سياسيا ، هو جبل لاتزحزحه رياح الانواء مهما عصفت واستقوت بالقريب والبعيد ،،، هو بصمة في التاريخ السياسي للوطن سيسجلها التاريخ ، سيذكره التاريخ ويهمل حاقديه ويشطب فقاقيع الزّبد ... الشيخ الغنوشي هو كلمة السر في المشهد السياسي وحراكه أحبّ من احب وكره من كره ولن تنفع حاقديه كل الافتراءات والتهم والتكمبينات مهما تجندوا لذلك ...