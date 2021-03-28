عالميا.. أبرز المعالم تطفئ أنوارها في "ساعة الأرض"

الأناضول -

شاركت عواصم عدد من دول العالم، مساء السبت، في فعالية "ساعة الأرض"، عبر إطفاء الأنوار عن معالمها البارزة لمدة ساعة؛ بهدف لفت الأنظار إلى "ظاهرة التغير المناخي وتوعية الأجيال القادمة بخطورتها".وشهدت العاصمة موسكو، إطفاء الأنور عن أكثر من ألفي مبنى بينها قصر الكرملين ومباني الحكومة والبرلمان وبرج أوستانكينو، وتشارك روسيا في الفعالية منذ 2009.وفي عاصمة كازخستان نور سلطان، أطفأت السلطات الأنوار عن أكثر من 150 مبنى، بين الساعة 20.30 - 21.30 بالتوقيت المحلي، ومن بين المباني القصر الرئاسي، وبرج "بايتيرك"، و"أوبرا أستانا" المسرحي.كما شاركت العاصمة الجورجية تبليسي، في الفعالية عبر إطفاء الأنوار عن مباني الرئاسة والحكومة ووزارة الداخلية والبرلمان.وانطلقت مبادرة "ساعة الأرض" من أستراليا عام 2007، بدعم الصندوق العالمي للحياة البرية، وذلك للتشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخي وتوفير الطاقة.وتتمثل فعالية "ساعة الأرض" في إطفاء الأنوار من الساعة 20.30 حتى 21.30 وفق توقيت كل دولة في آخر يوم سبت من مارس/آذار .