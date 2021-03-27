رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية

إلى السيد رئيس الجمهورية،

خلال لقاء جمعكم بوزير المالية السابق نزار يعيش، كشفتم عن استعدادكم للإشراف على تنظيم حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يُمكّن من بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلّي نحو الوطني.لقد سُعِدنا بهذاأما بعد،فيسرنا اعلامكم أن هذه المبادرة كان قد تم تنظيمها في الأشهر القليلة الماضية، من طرفنا، في إطار النقاشالوطني للشباب. و قمنا ببلورة المقترحات في وثيقة ارسلناها على إيميل المستشارة السيدة نادية عكاشة.سيدي الرئيس،لقد قمنا بتنظيم نقاش رقمي وطني للشباب، قام خلاله 1200 شاب وشابّة بالتسجيل.لقد تمّ خلال هذه المبادرة عرض واقتراح 100 مشروع وفكرة ومبادرة وتمت مناقشتها من قبل الشباب المشارك على المنصّة الالكترونية أو ممن قاموا يتعمير استمارة التقييم التي أعدَدناها في سبيل تمكين الشباب من عملية تقييم مدى نُضج المشاريع والمبادرات التي أطلقوها وتحديد ما يحتاجونه من مساعدات ودعم، كما قمنا بتأسيس هذا التقييم على مقاييس علمية دُولية تُعرف بـ "مستوى الإنجاز التكنولوجي."لقد تابع أكثر من 30 ألف شاب و شابة فعاليات هذا النقاش الذي تمّ على ثلاث مراحل شملت؛ الجنوب والوسط والشمال.في اختتام هذا الحوار قام الشباب بانتخاب ممثلي الجهات، وقمنا نحن، بتأطيرهم، إلى أن تمكنوا من مناصرة مقتراحات ناخبيهم على المباشر في حلقة خاصة، تم بثها على إذاعة IFM و قناة قرطاج+ بحضور ممثل عن منظمة الأعراف، خبير اقتصادي، ممثل المستثمرين التونسيين، وممثل عن الحكومة التونسية؛ والذي أعلن حينها أن الوضع الراهن ومنظومة القوانين التي تنظم عمل الدولة التونسية من أليات استثمار وبنية لا تمكن من استثمار قدرات الشباب.سيدي الرئيس،