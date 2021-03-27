نوال السعداوي و الدواعش الجدد

"سأخوض المعركةَ وسأحتمي في نفسي، في ذاتي، في قوتي، في عملي، في نجاحي"، بهذه الكلمات لخصت الراحلة نوال السعداوي حياتها الحافلة بمعارك قررت خوض غمارها بكل شجاعة وصدق.غيّب الموت الكاتبة الكبيرة والجريئة نوال السعداوي، المرأة التي عُرفت بمواقفها الجريئة وأفكارها الرافضة للقيم الموروثة وإستماتها الشديدة في الدفاع عن قضايا المرأة فكسرت بذلك كل المحظورات.رحلت السعداوي ومعها توارت حقبة جريئة لامرأة رفضت الازدواجية المقيتة والذكورية الظالمة. مارست قناعاتها كأفكار وكعمل في عيادتها، ورأت عن قرب الخراب المستشري الذي تعاني منه المرأة. رحلت السعداوي التي حملت على عاتقها قضية الاضطهاد الطويلة التي تعرضت له المرأة عبر التاريخ ورفضت التفسير المتوارث للدين الذي يدعم تصور ذكوري لا ينصف المرأة.على مدى حياتها قدمت السعداوي أطروحات جذرية في قضية المرأة، بدءًا من كتاب "الأنثى هي الأصل"، مرورًا بـ "المرأة والجنس"، وصولًا لمسرحية "الإله يقدم استقالته في مؤتمر القمة" وأعلنت رفضها للحجاب، باعتباره "رمزًا سياسيًا خطيرًا لعبودية المرأة"، وبنفس المنطق لم ترتضِ أيضًا "تعرية الجسد"، باعتبار "التغطية أو التعرية" هي عملية تسليع لجسد المرأة، فكانت ضد الثقافة السائدة التي تنظر للمرأة على أنها أداة للمتعة لا غير. في خضم معاركها الفكرية، كان لها عديدة المواقف الجدلية الأخرى ككفاحها ضد ختان الفتيات ودفاعها عن حقوق المثليين، والدعوة إلى المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وهو ما أغضبت الكثيرين وجعلها تدخل في صدام معهم. تعتبر السعداوي أحد أهم منظري "الموجة النسوية"، فواجهت جميع أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة كالختان وطقوس التأكد من العذرية وأخيرا تكلل نضالها بانتصارات في قضية ختان الإناث، ورفض زواج الأطفال، وتعدد الزوجات.خبر وفاة نوال السعداوي ما كان ليمر دون ضجة فهو حدث متعلق برحيل امرأة عُرفت بمواقفها الجريئة وأفكارها الرافضة للقيم الموروثة. لكن الذي فاجأني ليس وفاة الكاتبة ولكن سيل الشتائم وكمية الحقد في وسائل التواصل الاجتماعي من جمهور من التافهين والجهلة تحول فجأة من وراء أجهزة هواتفهم إلى جمهور من الفقهاء والأئمة فأصدر حكمه بدخولها النار وعبر عن شماتته وتشفيه في وفاتها وهي التي أفنت حياتها دفاعا عن المرأة، أين هم من قولها "شرف الإنسان رجلًا أو امرأة هو الصدق، صدق التفكير وصدق الإحساس وصدق الأفعال، وأن الإنسان الشريف هو الذي لا يعيش حياة مزدوجة، واحدة في العلانية وأخرى في الخفاء", وأي شرف يملك هؤلاء؟؟وصفوها بالهالكة والمنحرفة والكافرة التي حاربت الإسلام، وتحولت بنظرهم إلى كائن شبيه بالقرد وهم يظنون أنهم يفعلون ذلك إيماناً واحتساباً.كفروا نوال السعداوي لأنها تفكر وهي ميزة لا يملكونها، على حد قول عبدالله القصيمي:" إن الذين لايجيدون الابتسام قد ينتهون الى تشريع البكاء والدعوة اليه كعبادة". لم تشفع لنوال السعداوي أخلاق الإسلام التي يتشدقون بها ولم يشفع لها إنقاذ الآلاف من البنات من شفرة الختان ولم يشفع لها انتصارها لقيم الحرية والمساواة والكتب والروايات التي ألفتها دفاعاً عن الإنسان سوى كان إمرأة أو رجلاً، لم تشفع لها سُجون مصر الشاهدة على نضالاتها فإتخذ الدواعش الجدد على مواقع التواصل الإجتماعي منصب الإله وأفتوا بكفرها دون عناء محاولة قراءة مؤلف واحد لها بتبصّر وحكمة. اليوم داعش لم تعد مجموعة من الأشخاص بل أصبحت ثقافة قوامها الجهل و الحقد و التشفي، تحكم وتفتي بإسم الإله دون أي حجة.نوال السعداوي ليست نبيّة، ولم تدّعي يوما أن أفكارها منزّلة من السماء بل هي مفكرة و باحثة توصلت إلى جملة من القناعات القابلة للنقاش لكن ما يُحسب لها أنها رغم معاناتها في السجون و عيشها تحت تهديدات خفافيش الظلام ظلت ثابتة في فكرها، وفية لقناعاتها.