ماذا اشتغلت في الجزائر ؟ ... بعض تفاصيل المنفى

سنة 92 التقينا مجموعة من الناجين من السجون والملاحقات الأمنية، في عهد دولة ألأحذية البوليسية لبن علي. كل جاء من فجّ عميق بطرق فردية، وأخرى شبه منظمة وجميعها أشبه ما تكون بأفلام الرعب والمغامرة. لتكون الجزائر محطة للبحث عن إمكانية للعبور إلى بلدان توفّر الحماية.أغلبنا يملك جوازات "مضروبة"، وأحسننا يملك جوازات حقيقية ولكنها منتهية الصلاحية، أو بدون طوابع الخروج من تونس ولا الدخول إلى الجزائر. باختصار كلنا مؤهلين للترحيل إلى تونس في أي لحظة، وعند أي حاجز أمني أو تفتيش، لتتضاعف أو تثلث الأحكام الغيابية. في هذا الجو الذي يلبسه السراب، إذ لا مستقبل ولا وثائق ولا شغل ولا بلد ولا أهل ولا استقرار ولا أمان. فقط نسعى ونبحث ونحاول عن إمكانية مغادرة الجزائر، التي كانت في تلك الفترة تشهد أحداثا مسلحة، والجو السياسي مشحونا.كنا مجموعة بالعاصمة الجزائرية، نسكن بيتا مستأجرا باسم أحد الطلبة الذين يدرسون هناك. ولدت بيننا ألفة كبيرة وترابط إنساني، وكثير من الود المطعم بالطرائف.في أحد الأيام تأخرت عن الرجوع للبيت، حتى اعترى الأصدقاء كثيرا من القلق والخوف لعله قبض عليّ، وحين عدت سألني الجميع بلهفة عن سبب تأخري؟؟؟ فأعلمتهم أني وجدت وظيفة بالبريد المركزي. ففرح الجميع وطبعا كانوا تقريبا متأكدين أنني حصلت على منصبا كبيرا، بحكم معرفتهم أن لي جزء كبير من قبيلتي "أولاد سيدي" التي انتمي إليها. والتي لها نفوذ في الجزائر. استبشروا بهذا الخبر، الذي قد يكون لهم سندا في هذه المحنة. وبسرعة انتشر الخبر وطاف أنحاء أوروبا، حتى جاءني يوما خصّيصا أحد المسئولين المتطوعين عن هذا الشتات، هنأني بحصولي على المنصب، ثم سألني ما هي الوظيفة، قلت له شغلي سهلا ومريحا، كل صباح أقف أمام مركز البريد وأمد لساني، ومن يريد أن يلصق طابعا بريديا يبلّه على لساني ثم يلصقه على الظرف.. فانفجر ضاحكا حتى سقطت محفظته على الأرض وكادت تتبعثر، وأضنها مليئة بجثث من الجوازات يسعى لترقيعها وإحيائها من جديد، وإنعاشها بالإبرة والخيط. وأوراق اعتقد أنها محاولات لرسم تأشيرات مزوّرة، باختصار تلك المحفظة هي إدارة متجولة.وتصبحون على وطن الألسن الممدودة...والمناصب "المبلولة