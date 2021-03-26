   Next: Georges - شىء غريب  

تأهل تاريخي لفريق جزر القمر ضمن تصفيات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021

اتحاد جزر القمر لكرة القدم، فيس بوك
Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 06:47 قراءة: 0 د, 33 ث
فرانس 24 - استطاع منتخب جزر القمر الخميس التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل بتعادله مع مضيفه التوغولي سلبا الخميس في موروني.

وهي المرة الأولى التي سيشارك فيها منتخب جزر القمر في البطولة القارية، إذ رفع رصيده إلى 9 نقاط، ولن تتمكن كينيا التي تملك 3 نقاط فقط من اللحاق به قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.


وعلى الرغم من سيطرة كتيبة المدرب أمير عبدو على مجريات اللعب لم يتمكن الفريق من تسجيل أي هدف لكنه حقق الأهم بانتزاع باكورة مشاركاته في كأس الأمم الأفريقية.

لدى إعلان الحكم نهاية المباراة، شهدت المدرجات فرحة عارمة من قبل بضعة آلاف من المتفرجين سمح لهم بالتواجد.


فرانس24/ أ ف ب

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223030



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 26 مارس 2021 | 13 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:06 18:38 15:55 12:32 06:14 04:47
14°
 21° % 82 :الرطــوبة
تونــس
2.57 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-925°-1122°-1322°-1321°-12
  • Avoirs en devises
    21772,0

  • (25 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,27995 DT        1$ =2,78497 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 mars)   434,5 MDT