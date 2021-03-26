تأهل تاريخي لفريق جزر القمر ضمن تصفيات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021

فرانس 24 -

استطاع منتخب جزر القمر الخميس التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021 المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل بتعادله مع مضيفه التوغولي سلبا الخميس في موروني.وهي المرة الأولى التي سيشارك فيها منتخب جزر القمر في البطولة القارية، إذ رفع رصيده إلى 9 نقاط، ولن تتمكن كينيا التي تملك 3 نقاط فقط من اللحاق به قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.وعلى الرغم من سيطرة كتيبة المدرب أمير عبدو على مجريات اللعب لم يتمكن الفريق من تسجيل أي هدف لكنه حقق الأهم بانتزاع باكورة مشاركاته في كأس الأمم الأفريقية.لدى إعلان الحكم نهاية المباراة، شهدت المدرجات فرحة عارمة من قبل بضعة آلاف من المتفرجين سمح لهم بالتواجد.فرانس24/ أ ف ب