ليبيا.. مجهولون يختطفون ابنة ناشطة اغتيلت في بنغازي

الأناضول -

اختطفت مجموعة مسلحة في مدينة بنغازي الليبية، الخميس، ابنة ناشطة اغتيلت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بعد بثها فيديو هاجمت فيه اللواء المتقاعد خليفة حفتر ونجله.وقال مصدر أمني من المدينة لمراسل الأناضول: إن "مجموعة مسلحة أطلقت النار على حنين العبدلي ابنة الناشطة حنان البرعصي وأصابتها، ومن ثم اختطفتها من شارع دبي".وفي 11 نوفمبر الماضي، اغتيلت البرعصي (47 عاما) بعد دقائق من بثها فيديو مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي، هاجمت فيه حفتر ونجله صدام.ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه شقيق العبدلي ويدعى أيمن وهو يتوعد مختطفي شقيقته وقتلة والدته قائلا: "أقسم بالرحمن أنني قادم وأريد أبناء عمومتي أن يتجهزوا وأخوالي البراعصة، أتخطفون الصبايا!! قتلتم أمي وخطفتم أختي، سأريكم".وكانت العبدلي "قدمت من مصر بعد اغتيال والدتها تحت حماية محمود الورفلي (قائد في مليشيا حفتر) بعد ظهورها في مقطع فيديو تتهم فيه صدام بقتل والدتها" وفق ذات المصدر.والأربعاء، اغتال مجهولون في مدينة بنغازي الليبية (شرق) الورفلي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وفق متحدث باسم قوات تابعة لحفتر ووسائل إعلام محلية.وتشهد بنغازي، حسب ناشطين إعلاميين وحقوقيين، ترديا أمنيا وتجاوزات لعناصر موالية لحفتر.