   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

أوغندا توقف مواطنا أمريكيا بتهمة "محاولة إسقاط الحكومة"

Publié le Mercredi 24 Mars 2021 - 09:59 قراءة: 0 د, 17 ث
الأناضول - أعلنت الشرطة الأوغندية توقيف مواطن أمريكي بتهمة "محاولة إسقاط الحكومة".

وقالت الشرطة في بيان، الأربعاء، إن الأمريكي غي سميث، جرى توقيفه بمنزله غربي أوغندا.


وأكدت أن سميث نُقل إلى العاصمة كامبالا، ويواجه تهمة محاولة إسقاط الحكومة.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل أخرى حول عملية توقيف المواطن الأمريكي.

وتقول الحكومة في أوغندا، إن القوى الخارجية تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

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